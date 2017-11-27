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Develi'de ulaşım masaya yatırıldı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, makamında yapılan toplantıda ilçedeki ulaşım sorunu ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Develi'de ulaşım masaya yatırıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Daire Başkanı Ferhat Bingöl ve beraberindeki heyet Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek Develi’deki ulaşım sistemi ile ilgili istişarelerde bulundu. 
Develi Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak’ın da katıldığı toplantıda okul servisleri üzerine de değerlendirmelerde bulunularak ulaşım hizmetlerinin daha da kaliteli hale getirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Develi’nin ulaşım alanında yapılacak yeniliklerle hak ettiği kaliteye kısa sürede kavuşacağını belirten Başkan Cabbar, ziyarete gelen heyete de ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İHA

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