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Develiler Derneği Üyelerine Sağlık Bilgisi

Develiler Derneği üyelerine düzenlenen toplantıda kış mevsimi hastalıkları hakkında bilgi verildi.

Develiler Derneği Üyelerine Sağlık Bilgisi
Develiler Derneği binasında düzenlenen seminerde Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ahmet Özyalçın, üyelere gribal enfeksiyon hastalığının nasıl olduğunu ve hastalığa ne şekilde karşı konulacağını anlattı.
Seminer hakkında bilgi veren Develiler Derneği Başkanı Ayhan Kılınçkaya, “Kış mevsimlerinde üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Bu haftaki toplantımızın konusu da içinde bulunduğumuz mevsim icabı mevsim hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yolları konulu bir seminer düzenledik. Seminerimiz de üyelerimize sağlık konusunda bilgiler aktarılacak” diye konuştu.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ahmet Özyalçın ise, “Dernek üyesi arkadaşlarımıza kış döneminde olmamız nedeniyle sık görülen mevsim hastalıkları konusunda bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Kışın en fazla karşılaştığımız gribal enfeksiyonlarda ne yapmamız gerekir, yaşam tarzımızda ne tür değişiklikler yapmamız gerekir gibi konularda üyelerimizle karşılıklı olarak, soru cevap şeklinde bir seminer ortaya koyuyoruz” ifadelerinde bulundu.
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