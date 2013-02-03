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Develiler Derneği Üyelerine Tarım Semineri

Develiler Derneği üyeleri tarım ve hayvancılık konusundan verilen seminer ile bilgilendirildi.

Develiler Derneği Üyelerine Tarım Semineri
Develiler Derneği binasında düzenlenen ‘tarım ve hayvancılık’ ile ‘Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin faaliyetleri’ isimli seminerde dernek üyelerine tarım ve hayvancılık konusunda bilgi verildi. Seminere, Develi İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Hodul, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, Develiler Derneği Başkanı Ayhan Kılınçkaya ve dernek üyeleri katıldı.
Seminerde bir konuşma yapan Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, “Birliğimiz 12 yıldır Kayseri’de hizmet vermektedir. Kayseri geneli 130 bin büyükbaş hayvanın küpeleme ve kayıt işlemleri yapıldı. Suni tohumlama ve ırk ıslahı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
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