Develiler Derneğinden MHP'ye Ziyaret

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Özdamar, Develi ve Develiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ise yaptığı konuşmada, Kayseri’de faaliyet gösteren ilçe, belde ve köy yardımlaşma ve dayanışma derneklerinin birlik ve beraberliği artıran çalışmalara zemin hazırladığını vurguladı.