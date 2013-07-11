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Develiler Derneğinden MHP'ye Ziyaret

Develiler Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Yrd. Doç.Dr Kadir Özdamar ve Yönetim Kurulu Üyeleri MHP İl Başkanı Mete Eke’yi ziyaret etti.

Develiler Derneğinden MHP'ye Ziyaret
Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Özdamar, Develi ve Develiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ise yaptığı konuşmada, Kayseri’de faaliyet gösteren ilçe, belde ve köy yardımlaşma ve dayanışma derneklerinin birlik ve beraberliği artıran çalışmalara zemin hazırladığını vurguladı.
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