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Develi’nin girişimci mahkumları

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Cumhuriyet Başsavcısı Selim Geçgin, jandarma Karakol Komutanı Mustafa Mandar, Halk Eğitim Müdürü Ahmet Bülbül ve Cezaevi Müdürü Nurdoğan Ertuğrul ile birlikte ceza evini ziyaret ederek KOSGEB Girişimcilik Kursunu başarıyla tamamlayan mahkumlara sertifikalarını takdim etti.

Develi’nin girişimci mahkumları
Develi Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin beraberce yürüttüğü “Girişimcilik Kursunun” sertifika törenine katılan Başkan Cabbar, “Allah’tan sizlere ve ailelerinize sabırlar vermesini; ayrıca katıldığınız kursun da sosyal hayatta size başarılar getirmesini diliyorum” dedi.
Mahkumların istek ve sıkıntılarını dinleyip tek tek not ettiren Başkan Cabbar daha sonra ceza evinde yapılmış çalışmaları yerinde görüp, kurumun iyileştirme çalışmaları için hizmetlerin devam edeceği müjdesini verdi. (Kurum haberi)
 
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