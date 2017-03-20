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Epçe Ortaokulunda Çanakkale şehitleri anma töreni yapıldı

Develi’ye bağlı Epçe Mahallesindeki Epçe Ortaokulunda 18 Mart Çanakkale Zaferinin 102’nci yıldönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Epçe Ortaokulunda Çanakkale şehitleri anma töreni yapıldı
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Programa Develi Kaymakamı Murat Duru,Yüzbaşı Mustafa Mardar,İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, Epçe Okul Müdür Yardımcısı Remziye Söbe ve çok sayıda vatandaş katıldı.İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu ile başlayan programda, 42 öğrenci Çanakkale Destanı şiirini okudu. Ardından öğrenciler tiyatro gösterisi sergiledi. Program çorba ikramı ile sona erdi.
Programa dair açıklama yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, “18 Mart Çanakkale Savaşının 102. yılında Epçe Ortaokulumuzun hazırladığı programa katıldık,minik yavrularımızın okuduğu şiirler ve tiyatro gösterileri bizlere duygulu anlar yaşattı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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