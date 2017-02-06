Hanımeller Pazarı destek

Bu haftaki Hanımeller Pazarı’nı ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Garnizon Komutanı Mustafa Mangar’ın eşleri Develili kadınlarının el emekleriyle oluşturdukları ürünler hakkında bilgiler alarak destek oldular. Hanımeller Pazarı’nın İlçemiz kadınları için önemli bir kazanım olduğunu belirten Develi protokolünün eşleri, sosyal sorumluluk projelerine çok önem veren Başkan Cabbar’a da teşekkürlerini iletti.

Hanımeller Pazarı her hafta Cumartesi günü Develi Kadın ve Gençlik Merkezinde hizmet vermeye devam edecek.

Kurum Haberi

