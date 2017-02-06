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Hanımeller Pazarı destek

Develi Belediyesinin katkıları ile Develili ev kadınların el emeği göz nuru işleri, yöresel lezzetleri ve ev yapımı yiyeceklerin sergilendiği ve satıldığı Hanımeller Pazarı, Develi Kadın ve gençlik Merkezinde her Cumartesi günü faaliyetlerine devam ediyor.

Hanımeller Pazarı destek
Bu haftaki Hanımeller Pazarı’nı ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Garnizon Komutanı Mustafa Mangar’ın eşleri Develili kadınlarının el emekleriyle oluşturdukları ürünler hakkında bilgiler alarak destek oldular. Hanımeller Pazarı’nın İlçemiz kadınları için önemli bir kazanım olduğunu belirten Develi protokolünün eşleri, sosyal sorumluluk projelerine çok önem veren Başkan Cabbar’a da teşekkürlerini iletti.
Hanımeller Pazarı her hafta Cumartesi günü Develi Kadın ve Gençlik Merkezinde hizmet vermeye devam edecek.
Kurum Haberi
 
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