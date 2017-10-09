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İlçe Protokolünden Öğrenci Taşımacılığı İle İlgili Toplantı

Develi'de, Kaymakam Murat Duru’nun öncülüğünde taşımalı eğitim ve öğrenci taşımacılığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Protokolünden Öğrenci Taşımacılığı İle İlgili Toplantı
Mustafa Aksu Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Söz konusu eğitimse her birimize büyük görevler düşmektedir. Ben de şoför bir babanın oğlu olarak sizlerin sıkıntı ve taleplerinizi çok iyi anlayabiliyorum. Bu sebeple devletimizin koyduğu standartlara uyarak kazasız belasız bir eğitim-öğretim sezonu geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Develi Belediyesi olarak eğitim bizim birinci önceliğimizdir. Yavrularımızın sağ selamet okullarına ve evlerine ulaşması için düzenlediğimizi bu toplantının hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Düzenlenen toplantı, servis şoförlerinin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.
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