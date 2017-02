İstanbul’da ‘Develi’ zirvesi

Ak Parti Kayseri Vekili Sami Dedeoğlu'nun daveti üzerine hayırseverler Fahri ve Fahrettin Mor’un ev sahipliğinde yapılan programda her anlamda gelişmiş ve yaşam kalitesi yükselmiş bir Develi olmak için istişareler yapıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru yaptığı açıklamada, "Develili Kayseri Milletvekilimiz Sami Dedeoğlu'nun koordinesinde, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Cebeci ve Develi Seyrani Vakfı Başkanı Suvat Köylüoğlu ile beraber katıldığımız toplantıda İstanbul'da yaşayan hayırsever iş adamlarımızla ilçemiz ile ilgili çok verimli görüş alış verişinde bulunduk. Ayrıca hayırsever iş adamlarımızın toplantıda şimdiye kadar ilçemize yapmış oldukları yatırımları ve bundan sonra yapabilecekleri yatırımları ortak akıl ile değerlendirdik. Özetle toplantıda başta eğitim ve istihdam olmak üzere her yönden Develimizin çitasını yükseltecek, refah ve mutluluğunu daha da artıracak önemli konulara kafa yorduk. Yaptığımız bu toplantıların Develimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Programa katılmaktan onur ve mutluluk yaşadığını belirten Başkan Cabbar, “Develimizin özellikle eğitim alanındaki gelişmesinin mimarları olan hayırsever hemşehrilerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunmak adına yapılan törende amacın ziyadesiyle hasıl olduğu kanaatindeyim. Develi sevdalısı vekilimiz Sami Dedeoğlu’nun daveti üzerine yapılan programda her şeyin en iyisine layık Develimiz için fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah bu yapılan istişarelerde alınan kararların yansımalarını ilçemiz en kısa sürede görecektir. Başta vekilimiz Sami Dedeoğlu olmak üzere, hayırsever hemşerilerimize ve tüm dernek yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

