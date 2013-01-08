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Kızılay'dan Develi'ye Ziyaret

Türk Kız Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, Belediye Başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcilerini bilgilendirmek üzere İlçelere açıldı.

Kızılay'dan Develi'ye Ziyaret
Develi İlçesinde Kaymakam Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Recep Özkan’ı makamında ziyaret eden Uzandaç, Türk Kızılayına verdiği desteklerden dolayı kaymakam ve belediye başkanına teşekkür plaketi takdim etti.
Kaymakam Enver Ünlü ile ilçedeki din görevlileri, muhtarlar ve diğer STK temsilcilerinin Kızılay faaliyetleri konusunda bilgilendirilmeleri için görüşmede bulunan heyet, Belediye Başkanı Recep Özkan’ı da makamında ziyaret etti.
Özkan, ziyarette yaptığı konuşmada, “Kayseri Şubesinin çalışmalarını takdirle karşılıyorum Bir masa bir sandalye ile başlayan Şubenin bu gün hastanesinin bile olması nereden başlayıp nerelere gelinebildiğinin en güzel örneğidir. Türk Kızılayının gelişmesine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katkıları da unutulmamalıdır” dedi.
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