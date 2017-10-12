Köylerde yol çalışmaları devam ediyor

Çalışmalar kapsamında Çaylıca Mahallesinde soğuk asfalt öncesi zemin hazırlığı yapan ekiplerin yanı sıra Kulpak Mahallesinde de yol düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten ekipler diğer mahallelerde de benzer çalışmaların program dahilinde devam edeceğini belirtti.