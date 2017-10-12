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Köylerde yol çalışmaları devam ediyor

 Develi Belediyesinin merkezde yürüttüğü sıcak asfalt ve parke çalışmalarının yanı sıra köylerdeki yol çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. 

Köylerde yol çalışmaları devam ediyor
Çalışmalar kapsamında Çaylıca Mahallesinde soğuk asfalt öncesi zemin hazırlığı yapan ekiplerin yanı sıra Kulpak Mahallesinde de yol düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten ekipler diğer mahallelerde de benzer çalışmaların program dahilinde devam edeceğini belirtti.
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