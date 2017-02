Kurtuluş Savaşı şehidi Develili Çakıoğlu anıldı

Anma etkinliği, sancakların yerine konulması, şehitler platformuna çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Sunumu yapan Albay Erhan Altunok, “Şehadetin en büyük mertebe ancak insanların görevlerinin yaşamak ve yaşatmak” olduğunu söyleyerek yaşayarak anlattığı programa devam etti.İstanbul, İzmir ve diğer kentlerde vatandaşları yaşatmak için gencecik insanların toprağa düştüğüne dikkati çeken Altunok, “Bizim için şehit olmaya devam ediyorlar. O şehitler sadece bir fertten ibaret değil. Bir şehit, bütün bir millet demektir. Onlar bütün milletin iradesidir. Ülke için şehit olan Piyade Er Hasan oğlu Ali, bugün kendinden 100 yıl sonra gelenlerle buluşuyor." diye konuşmasını sürdürdü.Gençlerin, geçmişte kahramanlık gösterenleri asla unutmaması gerektiğini vurgulayan Albay Altınok; "Bu kahramanlar bu vatana sahip çıktı, şimdi sıra bizde. Onlar, sadece para, pul vermediler, canlarını verdiler. Er meydanlarında vuruşa vuruşa şehit oldular. Evet, onlar şu anda toprağın altında yatıyorlar. Ancak vatan için oradalar. Onlar ölmedi, çünkü şehitler ölmez. Toprağı vatan yapan yiğitleri anmanın zamanı geldi." diyerek konuşmasını bitirdi.Yazımda programla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Ama sizlere Develili şehidimiz Ali Çakıoğlu’nun öyküsünü paylaşmak isterim. Kayseri’nin Develi İlçesinden Piyade Er Hasan oğlu Ali acılar içinde Develi’de büyür. Askerliğini yaptıktan sonra evlendiği ilk eşi vefat eder, ikinci evliliğinden ise bir kızı olur. Evladına Nazire ismini koyar. Ali yeniden askere çağrılır. Kışlasında cepheden cepheye koşar. Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılır. Ankara Haymana yakınlarında düşmanın yoğun baskısı vardır. Topçu atışında göz gözü görmez. Sisler dağıldığında Hasan oğlu Ali'yi al kanlara boyanmış şekilde bulurlar.diyerek kelime-i şehadet getirip Ali ruhunu teslim eder. O Nazire kızdan doğan torun Vahdettin Kahraman dedesi gibi bir asker olur. 37 sene bu vatana şerefle hizmet eder. O bir tek Nazire Hanımdan kaç vatan evladı doğdu ve bu vatanın neferi oldu. Onu da bu yazımda okuyacaksınız.Verdiğimiz bu bilgilerin ardından programla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim.Şehidin künyesinin okunmasının ardından torununa söz verildi.“Özümden çok sevdiğim memleketim selam sana. Seni boydan boya sevmişiz, ta Kars’tan Edirne’ye kadar. Kanımızla sulanmış her karış toprağına bin can adadık. Sen şehitler, sen gaziler memleketi Türkiye’m. Selam sana şehit alilerin torunlarından.Nazire Çakıoğlu iki yaşında yetim kaldı, ama aslanlar gibi yedi tane evlat doğurdu Develinin Meteris Meydanından. O torunları da, birkaç gün önce doğan torununu da sayarsak, 175 sayısına ulaştı. Şehit Ali Çakıoğlu’nun torunları olarak hepsinin de kanı dedeleri gibi bu vatan uğruna helali hoş olsun, huzurunuz da söz veriyorum.Bu Cennet vatanı bölmeye, bizi bize düşürmeye çabalayanların ne kadar çok olduklarını dünyanın her yerinde gözlerini son kale Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyetine diktiklerini görüyoruz. Ama 175 denk sayısı ile şehit Alinin torunları canlarını feda ederken inanıyorum ki tüm bu asil Türk Milleti, bu seçilmiş Türk ırkı ne vatanını böldürür, ne milletini birbirine düşürür. Kulaklarını açıp bunu herkesin duymasını istiyorum.”Konuşmaların ardından şehidin künyesi, onur kütüğüne çakıldı, Kahraman ailesine şehidin istiklal madalyası, künyesi ve hediyeler takdim edildi. Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Türkiye’nin tek yetkili ve kuruluşu tam Mehter Bölüğünün gösterisi ile program sona erdi.Etkinliğe, şehit yakınları, komutanlar, Şehit ve Gaziler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mehmetçik Vakfı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri, er ve erbaşlar ile öğrenciler ve Develili hemşehrilerimiz katıldı.Anma töreni sonrası E. Topçu Kıdemli Albay hemşehri dostu, değerli ağabeyim Vahdettin Kahraman’a duygu ve düşüncelerini sordum. Etkinliğe katılan Develili hemşehrilerine teşekkür ederek ailesi ile ilgili özel bilgileri benimle paylaştı. Ben de bu güzel ailenin yaşadıklarını Kayseri Gündem Gazetesi okuyucularıyla paylaşarak onlara vefa borcumu bir nebze olsun ödemek istedim. Ağabeyim Bahattin Bey’in ilkokul arkadaşı, Develimizin gururu, güler yüzlü, sempatik bu güzel komutanımızın ailesinin gururunu biz de birlikte yaşadık.Vahdettin Kahraman ailesi ile ilgili şu bilgileri verdi, “İstiklal Madalyalı Dedem Ali Çakıoğlu 1921 yılında Sakarya Meydan Muhaberelerinde şehit olduğunda Anneannem Emine Hanım 19, annem Nazire Hanım ise 2 Yaşında imiş. Kimi kimseleri yokmuş. Ancak Develi’nin kadirşinas insanları onları hiçbir zaman yalnız bırakmamışlar. Anneannem 1968 yılında rahmetli olduğunda Develi’nin (Dönenin gelini Emine Hala) diye anılır ve sevilirdi. Ben de o yıl Topçu Teğmen olarak silahlı kuvvetlere katıldım.Annem 1994 yılında rahmetli oldu. Ben ise Topçu Kıdemli Albay oldum. Annem subaylık dönemimi dolu dolu yaşadı. Hatta ben Yarbay rütbesinde iken birlikte hac görevimizi ifa ettik. Silahlı Kuvvetlerde görevde iken hacca giden ender subaylardan biri de bendim.Şehadetinden 96 yıl sonra dedem için İstanbul Harbiye Askeri Müzesi‘nde tören yapılması şahsım, ailem ve yakınlarım için en büyük onurdur. Düzenleyenlere, emeği geçenlere ve beni yalnız bırakmayıp katılan hemşehrilerime şükranlarımı sunarım. Arz ederim.”