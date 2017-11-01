Madde bağımlılığı seminerleri devam ediyor

Pembe-Cesarettin Kocatürk ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokullarının Mustafa Aksu Kültür Merkezinde hazırlamış olduğu programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, okul müdürleri ve veliler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak açılış konuşmasında Türkiye’nin en önemli gücünün genç nüfus olduğunu belirterek içerdeki ve dışardaki düşmanların bu gücü bertaraf etmek için başta uyuşturucu olmak üzere çeşitli etmenlere başvurduğunu belirtti. Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak’ın konuşmasının ardındanBaşkan Cabbar söz alarak madde bağımlılığının sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük gençlik problemi olduğundan bahsederek “Bu dünyadaki en kıymetli varlığımız olan yavrularımızın sağlıklı bir şekilde hayat sürmeleri için her daim uyanık olmak zorundayız. Benim oğlum, benim kızım bunu yapmaz dersek eğer çözüm yollarını kapatmış oluruz. Bu sebeple her daim okulla irtibatlı olmamız gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Pembe-Cesarettin Kocatürk ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokullarının Rehber Öğretmenleri Şule Şahin ve Fatma Navdar madde bağımlılığına götüren etmenleri ve alınması gereken önlemleri slaytlar eşliğinde anlattı. Program velilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.