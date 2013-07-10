MHP'nin Develi Adayı Tanıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Mankal, Develi Meydanı'nda düzenlenen Ahmet Şafak Konseri ile Develi halkına tanıtıldı.

MHP İl Başkanlığı ve Develi İlçe Başkanlığı tarafından yapılan istişare sonucu 2 ay önce Develi Belediye Başkan adayı olarak belirlen Mehmet Mankal, Develi Meydanında düzenlenen Ahmet Şafak Konseri ile Develi halkına tanıtıldı. Aday tanıtım programına MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, MHP İl Başkanı Mete Eke, Parti Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aday Tanıtım Programının açılış konuşmasını yapan MHP Develi İlçe Başkanı Mustafa Beşparmak, Develi’nin mevcut belediye başkanı ile geriye götürüldüğüne dikkat çekerek, Belediye Başkanını Develi halkına şikayet etti.

Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Mankal ise yaptığı konuşmada, Develi’yi Avrupa şehri yapacaklarını belirterek, ''Develi halkı bizim başkanlığımızda zenginleyecek'' dedi.

MHP İl Başkanı Mete Eke, ise, ''11 yıllık AKP iktidarı iç ve dış politikada yaptığı şeyler ortada, bu kötü gidişe dur demenin yolu mahalli idare seçimleridir, bu sebeple Develi’de karakterli, şahsiyetli bir isim olan Mehmet Mankal’ı sizlere emanet ediyorum'' ifadelerini kullandı.

MHP Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu da, ''İsmi Adalet olan ancak adaletten uzak olan bir partinin dışında olan Mehmet Mankal sizlere adaletli hizmeti sunacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Mankal, Develi halkının yoğun sevgi gösterileri eşliğinde halkı selamladı. Aday Tanıtım Programı sevilen sanatçı Ahmet Şafak’ın konseri ile devam etti.