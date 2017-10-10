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Sindelhöyük'de park çalışmaları tamamlandı

Develi Belediyesi’nin merkez mahalleler ve köylerdeki park çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sindelhöyük'de park çalışmaları tamamlandı
İlçe merkezinde Harman ve Fatih Mahallelerinde park çalışmalarını tamamlayan ekipler son olarak Sindelhöyük Mahallesinde de park yapım çalışmalarını tamamladı.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Piknik masaları, banklar, spor aletleri, oyun grupları ve yürüyüş yolları yapılan parkların ayrıca zemin çalışmaları da tamamlandı. Ekipler ayrıca gençlerin halı saha maçı için Develi’ye gelme zahmeti göstermesinler diye mahalle içerisine bir adet de halı saha yapıldı" diye konuştu.
Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teşekkürlerini iletti.

İHA

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