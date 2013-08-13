Tarihi Develi Lisesinin İsmi Değişti

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN-EĞİTİMSEN) Kayseri İl Temsilcisi Ergül Sırkıntı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, genel lise statüsünde 'Develi Lisesi' ismi ile eğitim veren, mimari özellikleriyle Kayseri Lisesi’ne benzer özellikler gösteren tarihi Develi Lisesi, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 11/06/2013 tarihli yazısı ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren ''Anadolu Lisesi'' statüsü kazanarak 'Dev Ali Anadolu Lisesi' ismi ile eğitim-öğretimine devam edeceğini bildirdi.

Sırkıntı açıklamasında, Develi ilçesinin fatihi, ünlü Selçuklu komutanı Dev Ali’nin türbesinin Develi’de olduğunu ifade ederek, ''Bu ünlü komutanın isminin bir okula verilmesi son derece doğru ve yerinde bir karardır. Ancak doğru olanı, bu ismin yeni açılan bir okula verilmesiydi. Develi Lisesi’nin tarihi bir yapı özelliği gösteren binası başlangıçta hükümet binası olarak düşünülmüş, yapımına 1923 yılında başlanmış 1933 yılında tamamlanmıştır. 1933-1934 öğretim yılında İkmal Okulu olarak açılmış daha sonra Ortaokula çevrilmiş, 1937-1938 yılında ilk mezunlarını vermiş, 1957 yılından günümüze kadar da Develi Lisesi adıyla eğitim öğretime devam edilmiştir. Eğitim tarihimizde böylesine önemli bir yer edinen, on binlerce mezun veren, büyük başarılara imza atan Develi Lisesi’nin adının değiştirilmesinin ne yararı olacak belli değil. İlçe halkı ve Develi Lisesi mezunları büyük bir şaşkınlık içerisinde. Alınan bu karara herkes tepkili'' dedi.

10 Ağustos 2013 tarihinde Develi Lisesi’nde düzenlenen mezunlar toplantısında en önemli gündem maddesinin, bu tarihi lisenin isminin değiştirilmesi olduğunu kaydeden Sırkıntı, ''İlimizde Kayseri Lisesi’nden sonra en köklü lise olan bu lisenin isminin Develi Lisesi olarak kalması; eğitim tarihimiz, Develi ilçemizin tarihi açısından son derece önemlidir. Yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya, bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.