100’ün Üzerinde Bilim Adamı Misafir Edilecek

Başkan Mehmet Cabbar ve Kaymakam Duru’nun yapılacak kongrenin önemine dair yaptıkları kısa sunumlarının ardından 10-11-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan kongrenin başkanlığını yürütecek olan hemşerimiz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Özkan geçen sene yapılan kongre hakkında bilgiler verdikten sonra bu yılki yapılacak kongrenin taslağı hakkında sunum yaptı.









Develi’nin geleceği hakkında kafa yoran böyle bir topluluğa sunum yapıp fikir alarak ortak akılla daha güzel neticelere varılabileceğini belirten Özkan “Bu kongrenin yapılmasında Develi Belediyemiz çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu sene de yüzün üzerinde bilim insanını ağırlayacağımız ve Develimizin tanıtımını yapacağımız bu kongre için herkesin katkı sağlamasını diliyorum. İnşallah programımız şekillendikçe bu oturumları daha çok yaparak eksiksiz bir şekilde kongremizi tamamlamak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

