Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

100’ün Üzerinde Bilim Adamı Misafir Edilecek

Geçen yıl yüzün üzerinde akademisyenin bilimsel tebliğiyle yapılan ve büyük takdir toplayan Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’nin bu yıl ikincisinin düzenlenmesi için Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar riyasetinde, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri, gazeteciler ve akademisyenlerin katılımıyla belediye meclis toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

100’ün Üzerinde Bilim Adamı Misafir Edilecek

Başkan Mehmet Cabbar ve Kaymakam Duru’nun yapılacak kongrenin önemine dair yaptıkları kısa sunumlarının ardından 10-11-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan kongrenin başkanlığını yürütecek olan hemşerimiz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Özkan geçen sene yapılan kongre hakkında bilgiler verdikten sonra bu yılki yapılacak kongrenin taslağı hakkında sunum yaptı.




Develi’nin geleceği hakkında kafa yoran böyle bir topluluğa sunum yapıp fikir alarak ortak akılla daha güzel neticelere varılabileceğini belirten Özkan “Bu kongrenin yapılmasında Develi Belediyemiz çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu sene de yüzün üzerinde bilim insanını ağırlayacağımız ve Develimizin tanıtımını yapacağımız bu kongre için herkesin katkı sağlamasını diliyorum. İnşallah programımız şekillendikçe bu oturumları daha çok yaparak eksiksiz bir şekilde kongremizi tamamlamak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.
 

Haber: Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBARDeveli-Aşık Seyrani Ve Türk Kültürü KongresiMurat DuruAkademisyenBilim Adamı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.