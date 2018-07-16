15 Temmuz'da İlçe Protokolünden Şehitlere Ziyaret Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar şehit kabirlerini ve şehit yakınlarını ziyaret ettiler.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edilen günde milli birliğin ve o gecenin unutulmaması için şehit mezarlarına giderek Fatiha okuyup dua eden Develi ilçe protokolü, Merkez Çarşı Camiinde 15 Temmuz şehitleri için okunan mevlid programına katıldı. Mevlit sonrasında Develi Belediyesi’nin lokum ikramını cemaate dağıtan Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar daha sonra hain darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesinde göğsünü siper eden şehit Murat Kocatürk ve gazi polis memuru Ömer Taş’ın evlerine ziyarette bulundular. “15 Temmuz bu aziz milletin yazdığı en son destandır” diyen Başkan Cabbar “İstiklalimize ve istikbalimize kast edenleri tarih boyunca her zaman tarihe gömmesini bilmiş aziz milletimiz hiçbir zaman kandan beslenen emperyalistlere ve onların yerli işbirlikçilerine fırsat vermeyecektir. 15 Temmuz’da şehit düşmüş tüm kardeşlerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha hayırla yad ediyor, gazilerimize de Allah’tan şifalar diliyorum.” dedi. [Kurumsal]