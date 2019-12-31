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"2020'nin trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını diliyorum"

2019 Yılı biterken Develi'de Emniyet ve Jandarma ekipleri trafik kontrollerine aralıksız devam ediyor.

"2020'nin trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını diliyorum"

Yeni yıla girmeden önce Develi çıkışında trafik denetimi yapan ve denetim sırasında sürücülere ikramlarda bulunan, koltuk yastığı hediyesi veren Emniyet ve Jandarma ekiplerini Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaret etti.
Ziyaret sırasında çevirmeye katılan Kaymakam Duru yolculara ikramda bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.



Sürücüleri uğurlayan Develi Kaymakamı Murat Duru "2019 yılı biterken emniyet ve jandarma ekiplerimizin trafik yönüyle kontrol yaptıkları yere geldik onları İlçe Kaymakamlığı olarak denetliyoruz, arkadaşlarımız fedakarca görevlerini yapıyorlar denetliyorlar. Sürücülerimizin kış lastiği takıp takmadıklarını, emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ediyorlar ve onlara trafik kurallarına uymalarını tavsiye ediyorlar. Özellikle bildiğimiz gibi Sayın İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2019 yılında kemerini tak ses getirsin kampanyası vardı. Özellikle kemerini takıp takmadıklarını kontrol ediyorlar. 2020 yılında kazasız belasız, trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını dileyip buradan sürücülerimizi uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.



Yurt dışından Develi'ye gelen ve tekrar yurt dışına çıkmak üzere yola koyulan Ramazan Kaya "Biz yurt dışından geliyoruz, böyle denetimler çok hoşumuza gidiyor çoğalmasını isteriz. Türkiye'nin trafiği daha güzel olsun daha iyi olsun hepimiz katkı sağlayalım. Süleyman Soylu Beyin kemerini tak ses getirsin kampanyasına herkesi katılmasını umuyoruz" dedi. 
 

İHA

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