Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan’da Develi tek yürek oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıldönümü, korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Develi’de de evlerde kutlandı.

23 Nisan’da Develi tek yürek oldu
Evlerini ve balkonlarını Türk Bayraklarıyla süsleyip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Develililere teşekkür eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “100 yıl önce bugün Türk Tarihinin en önemli günlerinden birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışını bugün başka bir tarihi farkındalık ve birliktelikle kutladık. Korona virüsle mücadele kapsamında yakın temasta bulunup meydanları dolduramasak da her bir evden bu anlamlı çağrıya cevap vererek bu milli bayramımızı coşkuyla kutladık. Her zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış olan milletimiz bu zor günlerden de yine bu milli ruh ve beraberlikle selamete erişeceğine inancım tamdı. Bir kez daha tüm dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” açıklamalarında bulundu.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıKayseriKayseri HaberKayseri GündemKayseri DeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.