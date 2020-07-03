"3 kırsal mahallede KASKİ'nin çalışmaları sürüyor"

Gazi Mahallesinde 5.000, Zile Mahallesinde 1.750 ve Sarıca Mahallesinde 3.000 m aspesli boruların değişimini yapacak olan ekipler ayrıca Karacaören, Yenihayat Mahallelerinden Kopçu Mahallesine kadar genişleyen yolda, yolun altında kalan 2.000 m uzunluğundaki borularda yolun kenarına deplase çalışmaları devam ediyor. Kırsal mahallelerin acil ihtiyacı olan bu çalışmaların seri bir şekilde devam etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Şimdilik üç kırsal mahallemizde devam eden çalışmalar, aciliyet durumuna ve programa göre diğer mahallelerimizde de devam edecek. Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyor KASKİ ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum” açıklamalarında bulundu.





