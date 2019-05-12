Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Adıyaman şehidi için iftar yemeği

Terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından 2015 yılında Adıyaman'da şehit edilen Develili Müsellim Ünal için iftar yemeği verildi.

Adıyaman şehidi için iftar yemeği

İftar yemeğine Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Bölücü, hain ve alçak kanlı terör öğütü tarafından 20.07.2015 tarihinde Adıyaman'da şehit edilen Müsellim Ünal kardeşimin manevi anısına babası Yusuf Ünal abimizin Kulpa Mahallemiz'de verdiği iftara katıldık. Kulpa Mahallemizin güzel insanları hemşerilerimle birlikte iftarımız açıp şehidimize ve şehitlerimize dua ettik. Rabbim mübarek ayda tutuğumuz orucu ve yaptığımız dualarımızı kabul eylesin insallah" dedi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Bugün iftarımızı Kulpak mahallemizde açtık. İftarda bizi buluşturan Şehit babamız Yusuf amcamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBAR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.