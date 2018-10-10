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Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan Oldu

Mehmet Durukan'ın sağlık nedenleri ile istifa etmesinin ardından boşalan Ak Parti Develi İlçe Başkanlığına Osman Turan atandı. 

Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan Oldu

Mehmet Durukan'ın sağlık nedenleri ile istifa etmesinin ardından boşalan Ak Parti Develi İlçe Başkanlığı için 14 kişi dilekçe verdi. Kayseri İl Başkanlığı ve Ak Parti Genel Merkezi titiz bir çalışma yaptı. Temayül yoklaması ve anket çalışması yaparak halkın görüşleri alındı. Bu titiz çalışmanın ardından Osman Turan, Tufan Nayman, Harun Yavaş, Mustafa Maşlak ve Adnan Sezer Genel Merkeze çağrıldı. Genel Merkezde yapılan mülakatın ardından Ak Parti Develi İlçe Başkanlığına hayır sever iş adamı Osman Turan atandı. 
 

İHA

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