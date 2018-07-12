Aşık Seyrani şiir, kompozison ve resim yarışmasının sonuçları açıklandı

Develi’deki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya katılan eserler Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Atik, Emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar, Halk Aşığı, Yazar ve Ressam Alaattin Oben, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yavuz Berber, Türkçe Öğretmeni Remziye Başer, Resim Öğretmeni Mustafa Koç, Şair-Yazar Gökhan Yıldırım ve Develi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Ali Orhan’ın oluşturduğu kurul tarafından incelenerek dereceye girenler belirlendi.



70 eserin değerlendirildiği yarışma sonuçlarına göre ortaokullar arası kompozisyon dalında dereceye giren eserler şu şekilde:

1.Eser: Aşık Seyrani (Sümbüli-Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu)

2.Eser: Develi’de Aşık Seyrani (Esme Berk-Kabaklı Ortaokulu)

3. Eser: Memleketimin Şairi (Deniz Aktaş-Gazi Ortaokulu)



Ortaokullar arası şiir dalında dereceye giren eserler:

1.Şiir: Seyrani’m (Mehmet Said Sütçü-Soysallı Şükrü Somuncu Ortaokulu)

2.Şiir: Aşık Seyrani (Mustafa İnce-Dudu Şahin Ortaokulu)

3.Şiir: Seyrani (Hafize Tekden-Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu)



Ortaokullar arası resim dalında dereceye giren eserler:

1.Eser: Havva Kaman (Çöten Ortaokulu)

2.Eser: Vuslat (Nevzer Erciş Ortaokulu)

3.Eser: Songül Dede (Sindelhöyük Fatih Ortaokulu)



Liseler arası kompozisyon dalında dereceye giren eserler:

1.Eser: Kalb-i Aşık (Ezgi Yılmaz-Fen Lisesi)

2.Eser: Yolumda Yankı Bulan Sivri Bir Kalem: Aşık Seyrani (Belinay Şen-Fen Lisesi)

3.Eser: Üçüncülüğe layık bir eser bulunamamıştır.



Liseler arası şiir dalında dereceye giren eserler:

1.Şiir: Başkadır Everekli Seyrani (Karbeyazı-Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi)

2.Şiir: Seyrani (Can Ali-Fen Lisesi)

3.Şiir: Everek’ten Diyara (Fahri Şair-Fen Lisesi)



Liseler arası resim dalında dereceye giren eserler:

1.Eser: Sarışın (Eda Özbek- Necmiye Mustafa Maşlak Sağlık Lisesi)

2.Eser: Zambak (Emine Aslıhan Özbek-Fen Lisesi)

3.Eser: Minikkuş (Gülşen Toker-Necmiye Mustafa Maşlak Sağlık Lisesi)



Türkçenin doğru ve etkili kullanılmasını sağlayarak, şiir, kompozisyon ve resim aracılığı ile Âşık Seyrani’yi öğrencilere tanıtmak ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini dile getirmesine fırsat vermek amacıyla böyle bir yarışma düzenlendiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “02-03-04 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak olan 36. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlediğimiz bu ilk yarışmamızın daha da gelişep güzelleşerek geleneksel hale gelmesini istiyoruz. Böylesi anlamlı bir yarışmada eserleri tek tek inceleyerek titizlikle değerlendiren komisyonumuza evvela teşekkür ediyorum. Dereceye giren yavrularımız başta olmak üzere emek edip Seyrani için eline kalem alan tüm yavrularımızı da yürekten tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde daha yoğun katılımlarla bu yarışmamızı tekrar yapmayı ümit ediyorum” dedi.

Başkan Cabbar ayrıca dereceye giren öğrencilerin hediyelerinin bu yıl düzenlenecek 36.Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında takdim edileceğini belirtti.

