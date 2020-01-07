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Baki Ersoy'dan Cabbar’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Develi ziyaretinde, MHP İlçe teşkilatı ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı da makamında ziyaret etti.

Baki Ersoy'dan Cabbar’a ziyaret

Hem nüfus olarak hem de sahip olduğu potansiyeliyle Kayseri’nin taşradaki en büyük ilçesi olduğunun farkında olduğunu belirten Milletvekili Ersoy Cabbar Başkanla Develi ve Develi’deki çalışmalar üzerine muhabbet etti.



Seçim öncesinde cumhur ittifakı ile yürütülen çalışmaların seçimden sonra da aynı ruhla devam ettiğini belirten ve Develi’nin gelişimi için istişareye büyük önem verdiğini belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Develimizin ihtiyaçlarını seslendirdiğiniz haberleri medyadan takip ediyoruz. İnşallah aynı ruh ve heyecanla sizlerin de destekleriyle Develimize güzel hizmetler ve projeler üretmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.



Başkan Mehmet Cabbar’a nezaketi ve güzel ev sahipliğinden ötürü teşekkürlerini ileten MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Devletimizin zirvesinde tesis edilen cumhur ittifakın milletimizin kalbinde de aksi seda bulmuş durumda. Develimiz her şeyin en güzelini hak eden güçlü bir ilçe. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyor, Develimiz için elimizden geleni ziyadesiyle yapacağımı bilmenizi istiyorum” dedi.
 
 

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