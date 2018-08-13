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“Başbuğumuz için ne yapsak az”

Ülkü Ocakları Develi ilçe Başkanlığı Develi’deki Cami Cedid Mahallesi sınırlarında bulunan Alparslan Türkeş Caddesi’ndeki tabelaları yeniledi.

“Başbuğumuz için ne yapsak az”

Konu ile ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, “Türk Dünyası’nın Bilge Lideri, Türk Milliyetçiliği’nin Kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş'in isminin ilçemizin en işlek caddelerinden birinde ismi yaşıyor olması bizim için bir mutluluk sebebidir” dedi.
Başkan Murat Doğu açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ocak teşkilatımız ile merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyin isminin yazdığı tabelaları yenileyerek ve insanların daha iyi görebileceği noktalara 2 adet yerleştirmiş bulunmaktayız. Merhum Başbuğumuz için ne yapsak az hakkında ne konuşsak kifayetsiz kalacağı düşüncesindeyiz, 1968 Yılında Alparslan Türkeş beyin emri ile kurulan Ülkü Ocakları ilk kuruluşundaki azim ve şevkinden hiçbir şey kaybetmeden ve taviz vermeden, bugün aynı inanç ve duygularla çalışmalarını sürdürmekte ve milleti için her türlü fedakarlığı ve çabayı her zaman göstermiş ve göstermeye de devam edecektir.” Haber: Rukiye Usta
 

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