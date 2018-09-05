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Başkan Cabbar'dan İnönü Caddesi Esnafına Ziyaret

Sıcak asfalt serimi yapılacak İnönü Caddesinde devam eden zemin çalışmalarını yerinde inceleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar daha sonra cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek hasbihalde bulundu. 

Başkan Cabbar'dan İnönü Caddesi Esnafına Ziyaret

Cadde esnafının çalışmalardan dolayı Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletirken Başkan Cabbar da yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek “İnşallah söz verdiğimiz gibi Develimizde bozuk tek bir yol bile bırakmadan yaz sezonunu tamamlamış olacağız. Alt yapı çalışmaları tamamlanan İnönü Caddemizde zemin çalışmalarımızda sona yaklaşmış durumdayız. En kısa sürede caddemize sıcak asfalt serimini yapıp, yol çizgilerini de çekerek hemşerilerimizin kullanımına hazır hale getireceğiz” dedi. 
 

İHA

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