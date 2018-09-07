Başkan Cabbar: “Dünyev Vakfımızın Bir Evi De Develidir”

Apartman tipi evlerde 5’er kişilik gruplar halinde yaşayan yetim çocukların başında ise 3 abla görev yapıyor. 160 evin bulunduğu İstanbul’dan gelen 5 ev grubu Erciyes kampının ardından Develi’nin tarihi yerlerini ziyaret etti.



Develi Belediyesi ekipleriyle Sultansazlığı Ova Çiftliği, Sivasitti Hatun Cami, Dev Ali Türbesi ve Elbiz’i gezerek bilgiler alan heyeti, makamında ağırlayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikleriyle kurulmuş ve gönle dokunur hizmetler üreten DÜNYEV vakfımızdan yavrularımızı ve misafirlerimizi ilçemizde ağırlamak bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Unutmasınlar ki Develimiz de onların bir evidir. Develi Belediyesi olarak üzerimize bir sorumluluk düşerse seve seve yapmaya hazırız. Vicdan sahibi herkesin bir elinin kendi çocuğunun, diğer elinin ise bir yetimin saçını okşaması gerekmektedir. Toplumda bu farkındalığı oluşturmak için kurulan vakfımız kurucu ve gönüllülerine bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.



Dünyadaki yetimlerin eğitiminin üstlenilmesi olarak belirlenen vakfın belediye, vakıf, dernek, STK başkanları, akademisyenler, milletvekilleri, işadamları, yazarlar, mütefekkirler, mülki amirler ile gerçek ve tüzel kişilerden oluşan çok geniş ve güçlü bir mütevelli heyeti bulunuyor.





Fatih Bar

