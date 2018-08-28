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Başkan Cabbar 'Özel' esnaflar ile Bayramlaştı

Kurban Bayramı tatilinin bitip mesainin başlamasının ardından Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi’nin esnafı tarafından rehabilite edilen ve sevilen yüzleri ile makamında bir araya gelerek bayramlaştı. 

Başkan Cabbar 'Özel' esnaflar ile Bayramlaştı

Makam odasında hoş muhabbet ederek gönüllerini alan ve onların isteklerini dinleyen Başkan Cabbar “Develi esnafımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimizin sevip, destek olduğu ve benim Develi’nin gülleri dediğim kardeşlerimizle bayramlaşma için bir araya gelmek bizlerin motive kaynaklarından birisidir. İnşallah onlara söylenen güzel sözler ve onların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik her hizmet bizlere Rabbimiz katında ecir olarak döneceği bilinciyle hareket etmekteyiz. Kendilerine hayırlı bayramlar diliyor, sağlıklı huzurlu bir ömür geçirmelerini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” dedi. 
Başkan Cabbar daha sonra özel esnaflara öğle yemeği ikramında bulundu. 

İHA

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