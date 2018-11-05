Başkan Cabbar Söyleşiye Katıldı

Belediyecilik hakkındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Başkan Cabbar daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sıcak ve samimi bir muhabbet ortamında geçen söyleşide gençlerin yaşadıkları ilçeye ve ülkeye kayıtsız kalmayıp sorularının olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Cabbar “Sevgili genç kardeşlerim bu coğrafyada yaşıyor olmanız ve Osmanlı’nın torunları olmanızdan dolayı sadece bizlerin değil bütün bir mazlum ümmet coğrafyasının umudusunuz. İyi bir eğitim almak için elinizden geleni yapmanızla birlikte mukaddesatımızla da duygusal bağınızın güçlü olması gerekmektedir. Unutmayın ki 15 Temmuz gecesi o hain darbe kalkışmasına yeltenenler çok iyi üniversitelerde okumuş, iyi eğitim görmüş kimselerdi. Fakat dini ve milli duygulardan toksun oldukları için böylesi bir ihanetin içine düştüler. Sizlerin bu hadiseden büyük dersler çıkarması gerekmektedir. Önünüzde inşallah uzun bir süreç var. Size sunulan imkânları çok iyi değerlendirin ve vaktinizi iyi kullanın” dedi. Okul yönetimi ve öğrenciler ziyaretlerinden dolayı Başkan Cabbar’a teşekkürlerini ileterek, zaman zaman bu söyleşilerin tekrar edilmesini talep ettiler. Böylesi samimi bir ortamda gençlerle vakit geçirmekten kendisinin de büyük keyif aldığını belirten Başkan Cabbar “Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. İnşallah sizlerle yaptığımız bu söyleşiler bizlerin de dinamizmini artıracaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

