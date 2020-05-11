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Berberler açıldı, Cabbar tıraşını oldu

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, korona virüs tedbirleri kapsamında kapandıktan sonra yeniden açılan berberinde tıraşını oldu.

Berberler açıldı, Cabbar tıraşını oldu

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kapatılan berberler, kuaför ve güzellik salonları bu sabah saat 09.00 itibariyle kapılarını tekrar müşterilerine açtı. Ramazan Bayramının yaklaşması ve Kuaför salonlarının iki aya yakın kapalı olması nedeniyle büyük bir yoğunluk olacağından işletme sahipleri müşterilerine cevap verebilmek için randevu listesi oluşturdular. Belirli kurallar çerçevesinde iş başı yapan kuaförler sağ olsun ilk randevuyu da bize verdiler. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışan herkese hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Yasağın ilk gününden itibaren yasağa uyan esnaflarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ederim. Bizlerde üzerimize düşeni yaptık hem salonlar dezenfekte edildi hem de diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda destek sağladık. Allah’ın izniyle bu zor günleri birlikte atlatacağız inşallah" dedi.

İHA

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