"BİLSEM" Develi'de açıldı

İlkokul 1. 2. ve 3. sınıfta BİLSEM seçmelerine katılan ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin eğitim göreceği okul öğretmenleri mülakat süreci sonunda belirlenecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak konuyla ilgili açıklamasında, "Açılmasında büyük katkılar sunan MEB Bakanı Sayın Ziya Selçuk, Bakan yardımcımıza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Din Öğretimi Genel Müdürü hemşerimiz Nazif Yılmaz'a Develi Kaymakamı Murat Duru bey ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar beye canı gönülden teşekkür ederiz" dedi. Kurumsal
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