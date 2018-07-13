"Bizim Mahalle" aktiviteleri Develi'ye gidiyor

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde etkinlikleri yürütecek olan ekip Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu. “Çocuklarımızın yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri için çeşitli aktiviteleri Develimize getiriyoruz” diyen Başkan Cabbar “Şişme basketbol, tırmanma duvarı, penaltı şov, waterball, parkurlar, balon futbolu ve okçuluk gibi oyun ve sporların olacağı etkinliğimize tüm yavrularımızı bekliyoruz. 36. Uluslararası Aşık Seyrani Festivalimizden bir gün önce düzenlenecek bu etkinliğimizle yavrularımız birbirinden keyifli anlar yaşayacaklar” dedi. [Kurumsal]

