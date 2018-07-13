Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde etkinlikleri yürütecek olan ekip Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu. “Çocuklarımızın yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri için çeşitli aktiviteleri Develimize getiriyoruz” diyen Başkan Cabbar “Şişme basketbol, tırmanma duvarı, penaltı şov, waterball, parkurlar, balon futbolu ve okçuluk gibi oyun ve sporların olacağı etkinliğimize tüm yavrularımızı bekliyoruz. 36. Uluslararası Aşık Seyrani Festivalimizden bir gün önce düzenlenecek bu etkinliğimizle yavrularımız birbirinden keyifli anlar yaşayacaklar” dedi. [Kurumsal]
"Bizim Mahalle" aktiviteleri Develi'ye gidiyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. “Bizim Mahalle” projesi kapsamında 1 Ağustos Çarşamba Günü Saat: 19.00’da İlçemiz stadında çocuklara yönelik spor ve oyun etkinlikleri yapacak.
13 Temmuz 2018 Cuma 10:51
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde etkinlikleri yürütecek olan ekip Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu. “Çocuklarımızın yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri için çeşitli aktiviteleri Develimize getiriyoruz” diyen Başkan Cabbar “Şişme basketbol, tırmanma duvarı, penaltı şov, waterball, parkurlar, balon futbolu ve okçuluk gibi oyun ve sporların olacağı etkinliğimize tüm yavrularımızı bekliyoruz. 36. Uluslararası Aşık Seyrani Festivalimizden bir gün önce düzenlenecek bu etkinliğimizle yavrularımız birbirinden keyifli anlar yaşayacaklar” dedi. [Kurumsal]