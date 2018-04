Boyacı "Ramço" ilçenin göz bebeği

Develi’de yaşayan down sendromlu Ramazan Gül (28), tüm ilçe halkının sahiplenmesiyle açtığı dükkanda ayakkabı boyacılığı yapıp ailesinin geçimini sağlıyor.



Down sendromlu olmasına rağmen çocuk yaşta geçim kaygısına düşen ve yıllarca yaz kış demeden sokak sokak dolaşıp müşterilerinin ayakkabılarını boyayan Gül, kaymakamlık, belediye ve esnafın desteğiyle açtığı ve adını "Lostra Salonu" koyduğu dükkanında ekmeğini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.



Babasını geçen yıl kaybeden ve ailesinin geçimini üstlenen Gül, sabah erken saatlerde uyanıp işe gitmek için heyecanla yatağından kalkıyor, takım elbisesini giyip aynanın karşısında saçlarını taradıktan sonra annesi ve kız kardeşiyle yaşadığı evinden ayrılıyor.



Yüzündeki gülümsemeyi hiç bırakmayan Gül, her gün işe giderken kendisine "Ramço" diye hitap eden caddedeki esnafları selamlamayı, bazılarının dükkanına girip kahvesini yudumlamayı da ihmal etmiyor.



İş yerine gidene kadar karşılaştığı kişilere güler yüzüyle neşe veren, ilçe halkı ve esnafının göz bebeği Gül, Kasaplar Çarşısı'nda bulunan dükkanını "Bismillah" deyip duasını yapmadan açmıyor.



Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta başladığı mesleğini halen severek yaptığını söyledi. İlçedeki herkesin kendisini sevdiğini belirten Gül, şunları kaydetti:



"Sabah işe geliyorum. Kapıyı açarken burada dua ediyorum. Yerleri süpürüp camları siliyorum. Müşterilerimi dolaşıyorum, onların ayakkabılarını iş yerlerinden alıp dükkanımda boyuyorum. Beni herkes seviyor. 'Kaça boyuyorsun?' diyorlar? Ben 3 lira deyince bazen onlar 10 lira veriyorlar. 'Elhamdülillah.' diyor, şükrediyorum. Akşam olunca 'Şükür' diyorum ve dükkanı kapatıp eve gidiyorum."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini de ifade eden Gül, "Sayın Cumhurbaşkanım seni seviyorum. Sana dua ediyorum. Ayakkabını boyayım. Kalbimi kırma. Allah'a emanet ol." dedi.



Develi Kaymakamı Murat Duru da Ramazan'ı çok sevdiklerini ve ilçede herkesin onu el üstünde tuttuğunu dile getirdi.



Ramazan'ın işine sahip çıktığını ve herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Duru, şunları belirtti:



"Ramazan geçen sene yanıma gelerek, 'Bana bir ekmek teknesi boya sandığı alın.' dedi. Biz de kendisinin beğendiği bir boya sandığı aldık. Daha sonra 'Ben kapalı bir alan istiyorum, yerim sabit olsun.' dedi. Biz de belediyemize ait bu yerin düzenlemesini yaptık. Geçen günlerde de açılışını gerçekleştirdik. Hepimiz çok mutlu olduk. Engelleri aşmış bir kardeşimizin yaşama tutunmasına, mücadelesine bir insan olarak gıpta ettim. Şahsıma bu kardeşimizi örnek aldım. Bu zamana kadar yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz."



"Alın teriyle kimseye muhtaç olmadan çalışıyor"



Esnaf Selçuk Demirkıran, Gül ile 16 yıldır tanıştıklarını aktardı.



İlçede herkesin Gül'e sahip çıktığını belirten Demirkıran, "Burada alnının teriyle kimseye muhtaç olmadan ayakkabı boyacılığını yapıyor. Kimseye zararı yok. Hatta insanlara faydası var. Diğer insanların da Ramazan kardeşimizi örnek alarak çalışması gerekmektedir. Günlük her sabah 8.30'da benim iş yerime gelir, kahvesini içer. Daha sonra terliklerini alıp caddeye çıkar, bankalara uğrar ve müşterilerinin ayakkabılarını alır. İkindi vakti de dükkanı kapatır ve o saatten sonra 50 lira da verseniz ayakkabı boyamaz. Böyle bir prensibi var. Akşam da evinin ihtiyaçlarını alıp gider. Günü bu şekilde tamamlar." sözlerine yer verdi.



AA