Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cabbar, belediye personeli ile bayramlaştı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, belediye personeli ile bayramlaştı.

Cabbar, belediye personeli ile bayramlaştı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yardımcıları Mustafa Temur ve Mehmet Güçlü ile birlikte öncelikle kademe binasındaki personelle daha sonra da ana hizmet binasındaki makamında belediye personeli ile bayramlaştı.
Her birimin bayram tebrikini ayrı ayrı kabul edip karşılık veren Başkan Cabbar, “Mübarek teşrik günlerine erişip Kurban Bayramını eda etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Kurban Bayramının Belediyemiz çalışanlarını daha da motive edip, Belediyemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBAR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.