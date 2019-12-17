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Cabbar'dan daha yeşil Şahmelik için destek

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Şahmelik Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Şahmelik Muhtarlığına, mahallenin daha da yeşil olması için 5 bin fidan desteği verdi.

Cabbar'dan daha yeşil Şahmelik için destek

Develi’nin gerek merkezinin gerekse kırsal mahallelerinin ağaçlandırılmasını çok önemsediğini belirten Başkan Cabbar; "Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız desteklerle gerekse kendi imkânlarımızla oluşturduğumuz projelerle Develimizi daha yeşil yapmak için gayret gösteriyoruz. Şahmelik Mahallemizin de talebi doğrultusunda verdiğimiz sözümüzü yerine getirerek 5 bin fidanımız Şahmelik Mahallemizin topraklarıyla buluşacak. Şahmelik Mahallemizin geleceğimizi düşünerek yaptıkları bu taleplerinden dolayı tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Şahmelik Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Gönen ve Şahmelik Mahallesi Muhtarı İsrafil Çal Cabbar Başkana taleplerini yerine getirip daha yeşil bir Şehmelik için vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
 

Kurumsal

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