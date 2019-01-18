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Cabbar'dan Karne Mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak; tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

Cabbar'dan Karne Mesajı

Tatillerin dinlenmeyi hak edilen dönemler olduğunu belirten Başkan Cabbar “Unutmayınız ki karneler tek başarı ölçütü değildir. Başarı birden çok faktöre bağlı olarak ulaşılabilen bir olgudur. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, ulaşılabilir hedeflere sahip olma ve kararlılık zorunluluğu vardır. Bu faktörlerin tamamı vazgeçilmez öneme sahiptir ve ancak hepsi bir arada olduğunda başarı kaçınılmazdır. Başarılı olmanın belki de en önemli aşaması kendine güvenmedir. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, eğitim camiamıza ve velilerimize hayırlı bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyor, öğrencilerimizi yarıyıl boyunca devam edecek olan “Karneni Getir Biletini Al” projemiz kapsamında sinema keyfi yaşamaya davet ediyorum” dedi.
 

İHA

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