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Cabbar’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Cabbar’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Cabbar mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Çalışan gazetecilerin emekleri önce bir beldenin ve dolayısı ile de ülkenin gelişimine çok büyük katkı sağlamaktadır. Basın mensupları son derece hassas bir görevi yerine getiriyor, toplumun gören gözü, duyan kulağı olarak görev yapıyorlar. Onlar toplumda yaşanan olayların şahitleridirler. Toplum onların şahitliği ile bilgileniyor, öğreniyor.

Gazetecilik mesleği, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararına her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve olayların anlık olarak servis edilmesi adına önemli bir görev üstlenmektedirler. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve şehrimizin sorunlarına değinen, gerek yerel gerek ulusal çapta tanıtımını yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, özel hayata saygılı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren bütün basın mensuplarına başarılarının devamını dilerim.”
 

İHA

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