Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çanakkale ruhu Develi’de yaşanacak

Develi Belediyesi tarafından yaptırılan Çanakkale Şehitler Anıt Parkı’nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Park tamamlandığında, Çanakkale ruhu Develi’de yaşanacak.

Çanakkale ruhu Develi’de yaşanacak

Develi Belediyesinin kardeş belediyesi olan İzmit Belediyesi ile Yukarı Develi Mahallesi Dev Ali Türbesinin yanında yürüttüğü Çanakkale Anıt Parkı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı çalışmaları Develi Belediyesi tarafından hazırlanan parkın üstyapı çalışmalarını ise İzmit Belediyesi gerçekleştiriyor.

Parkta, Çanakkale Savaşının sembol değerlerinden olan Çanakkale Anıtı, Seyit Onbaşı, Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerinin yapıldığı alana ayrıca dev Ali heykeli, Çanakkale Savaşını anlatan rölyefler ve Çanakkale’de şehit düşmüş Develililerin isimlerinin olduğu tabelalar yer alıyor.
8 bin metrekarelik parkta ayrıca obüslerde yer alıyor.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBARÇANAKKALE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.