Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çevre dostu vatandaş kaldırımları temizliyor

Develi'nin Aygözme Mahallesinde yaşayan Halis Aydemir boş zamanlarında kaldırımları temizliyor. 

Çevre dostu vatandaş kaldırımları temizliyor

Aygözmeli Halis Aydemir’in en sevdiği şey temiz bir çevrede yaşamak. Amacına ulaşmak için her şeyi devletten beklemeyen Aydemir, boş zamanlarında kaldırımları süpürüyor, yollardaki çöpleri ve taşları temizliyor. Tanıdıkları tarafından ‘çevre dostu’ şeklinde tanımlanan Aydemir, 35 yıldır Develi’de yaşadığını ve kendini bu tür gönül işlerine adadığını söyledi. 

İnsanlara en azından kendi evlerinin önünü temizlemeleri önerisinde bulunan Aydemir, “Ben bir çevre dostu olaraktan bu yolları temizlerim, nerede bir taş görsem otlar, pislikler görsem temizlerim. Nereye gitsem her tarafı temizlerim herkes kendi kapısının önünü şöyle bir güzel temizlese pırıl pırıl olur, her şeyi devletten beklemek olmaz bugün her bir sokağı adam koysa yetmez, yani demek istediğim herkes gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışsa iyi olur” dedi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.