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Develi Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle Develi sakinlerinin kurban ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için Develi Belediyesi ekip ve ekipmanlarıyla Kurban Bayramı’na hazır hale getirildi.

Develi Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın talimatı ile Develi Belediyesi’ne ait hayvan pazarı ve hayvan kesim yerinde gerekli temizlik, hijyen ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının yanı sıra bayram süresince nöbetçi zabıta ekipleri ve kurban yakalama timi de gerekli ekipmanlarıyla kurban bayramı hazırlıklarını tamamladı. Huzur ve sükunet içerisinde bir bayram için tüm ekiplerin hazır olduğunu belirten Başkan Cabbar “Her sene olduğu gibi inşallah bu sene de Develimizde huzurlu bir bayram geçirmek için Belediye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Yaşanılan bir aksaklık sebebiyle hemşerilerimizin Belediyemizle irtibata geçmesi durumunda ekiplerimiz acil bir şekilde gerekli müdahaleyi yapacaklardır. Keseceğimiz kurbanların Rabbimiz katında kabul edilmesi duasıyla tüm hemşerilerime hayırlı bayramlar diliyorum” dedi. 
 

Kurumsal

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