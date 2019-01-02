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Develi Belediyesi Sokakta Kalan Vatandaşa Sahip Çıktı

Develi Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından sokakta yaşadığı belirlenen Uğur Yıldırım adındaki vatandaşa Develi Belediyesi sahip çıktı.

Develi Belediyesi Sokakta Kalan Vatandaşa Sahip Çıktı

Zabıta Amirliği tarafından sokakta yaşadığı belirlenen Uğur Yıldırım için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın talimatıyla bir ev kiralanarak bütün ihtiyaçları karşılandı. Başkan Cabbar zabıta ekiplerine bundan sonrada Uğur Yıldırım'ın eksiklerinin takip edilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Uğur Yıldırım'ı yeni tutulan evinde ziyaret etti ve Uğur Yıldırım'la kısa sohbet etti.
Uğur Yıldırım, "Başkanımızdan Allah razı olsun, sıcacık bir yer verdi gayet memnunum. Emeği geçen herkese özellikle başkanımdan çok çok memnunum. Allah razı olsun diyorum ve görevinin devamını getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

İHA

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