Develi Belediyesinden geri dönüşüm projesi

Develi Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Kampanyası kapsamında Develi meydanında ‘5 Plastik Şişe Getir Alışveriş Çantanı Götür’ Kampanyası başlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi Kadın Kolları Başkanı Elif İslamoğlu ve AK Parti ilçe yönetimi üyeleri katıldı.







Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bugün güzel bir kampanyaya başladık, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin, başlatmış olduğu Sıfır Atık projesi noktasında, Bizler de çevreci bir belediye anlayışıyla neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, böyle bir kampanyaya oluşturduk. Beş pet şişe getirene, böyle güzel belediyemiz tarafından hazırlanan ve poşet kullanımını engelleyecek, güzel bir çanta hediye ediyoruz ve gördüğünüz gibi vatandaşımızın çok güzel ilgisi var. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, bu çevre bize emanettir, Bizler inşallah bu çalışmalarımızı, bu tür güzelliklerimizi devam ettireceğiz. Sizler de biliyorsunuz ki ambalaj atığı toplama fabrikası kurduk. Çevreci bir bilinçle ve şu ana kadar bin ağaca yakın bir ağacın kesilmesi ne engel olduk. Yaptığımız bu geri dönüşüm sayesinde, Bu da onun bir yansıması inşallah bundan sonra da hemşehrilerimizin bize verdiği destekle, Sıfır Atık projesine bu renkli projelerimizle destek olacağız. Ben kampanyamıza destek veren tüm hemşerilerimize huzurlarınızda çok kutluyorum, bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.



