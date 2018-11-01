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Develi Belediyesinin Eğitime Hizmetleri Devam Ediyor

Her durumda eğitime yapılacak hizmetin en büyük ve en kutsal hizmet olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi merkezindeki on liseye masa tenisi ve satranç takımı hediye etti.

Develi Belediyesinin Eğitime Hizmetleri Devam Ediyor

Gençlerin kaliteli eğitimlerinin akıl ve beden sağlıkları ile paralel yürüdüğünü belirten Başkan Cabbar “Lise dengi okullarımızda gençlerimizin daha kaliteli vakit geçirmesi için yaptığımız bu katkının gençlerimiz tarafından gerektiği gibi değerlendirileceğine inanıyorum. Masa tenisi ile satranç masası hediye ederek gençlerimizin fiziksel ve zihni gelişimlerini güçlendirecek, birbirleriyle olan muhabbetlerini artıracak ve çeşitli bağımlılıkların önüne geçecek bu projemizin eğitime önemli bir katma değer sağlayacağı kanaatindeyim” dedi.
Develi Belediyesi ekiplerince okulların uygun yerlerine monte edilen masa tenisi ve satranç masası okul yönetimi ve öğrenciler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Bu anlamlı hediyelerin okullarda çok daha kaliteli zaman geçirmesine vesile olacağını belirten Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve okul idaresi eğitime sağladığı maddi manevi her tür destekten dolayı Başkan Cabbar’a teşekkürlerini ilettiler.
 

İHA

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