Develi Belediyesi’nin yaşlılara özel desteği devam ediyor Tüm dünyanın ve Türkiye’nin mücadele ettiği korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü Develililerin mağdur olmaması için Develi Belediyesi oluşturduğu özel birimle yaşlılara telefonla ulaşarak ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 18:50