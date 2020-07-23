Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Develi Cıvıklı Evi'nin ihalesi yapıldı

Yukarı Develi Mahallesi Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı içerisinde yer alacak olan Develi Cıvıklı Evi’nin ihalesi Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, encümen üyeleri Ahmet Gönen ve Adem Sinin’in katılımıyla yapıldı.

Develi Cıvıklı Evi'nin ihalesi yapıldı

Yap-işlet-devret usulüyle ve 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık eksiltme ihalesi sonrası Cıvıklı Evi’nin ihalesi 19 yıl 3 ay süreliğine KIYGA Turizm, İnşaat, Petrol, Madencilik San ve Tic. Ltd. Şti’de kaldı. Yapılan ihalenin hem belediye hem de KIYGA şirketi için hayırlı olması temennisinde bulunan Cabbar Başkan “Çanakkale Projemizin önemli bir bölümü olan Cıvıklı Evi’mizin faaliyete başlamasıyla parkımız çok daha cazip hale gelecektir. Şimdiden hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.
 
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBAR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.