Develi Cıvıklı Evi'nin ihalesi yapıldı

Yap-işlet-devret usulüyle ve 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık eksiltme ihalesi sonrası Cıvıklı Evi’nin ihalesi 19 yıl 3 ay süreliğine KIYGA Turizm, İnşaat, Petrol, Madencilik San ve Tic. Ltd. Şti’de kaldı. Yapılan ihalenin hem belediye hem de KIYGA şirketi için hayırlı olması temennisinde bulunan Cabbar Başkan “Çanakkale Projemizin önemli bir bölümü olan Cıvıklı Evi’mizin faaliyete başlamasıyla parkımız çok daha cazip hale gelecektir. Şimdiden hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.



