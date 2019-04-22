Develi'de 23 Nisan etkinlikleri

Develi Kaymakamı Mustafa Duru, "Dünyada tek çocuk bayramı olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün hem dünya çocuklarına hem de Türk Çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99.yıl dönümünü yarın millet olarak kutlamanın haklı sevinç ve mutluluğunu doya doya yaşayacağız inşallah" dedi.







Kaymakam Duru, "Bugün ise cennet vatanımızın, devletimizin, her şeyimizin ve bütün makamların sahibi, geleceğimizin teminatı canımızdan can olan çocuklarımızdan Muammer Kocatürk İlkokul'unda öğrenim gören Gül Nihal Alpay’a görevimizi gönül rahatlığıyla devrettik. Yeni Gül Nihal Kaymakam'ımızın ilçemiz ve ülkemiz için yapacağı proje ve hizmetleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiş ve güven vermiştir" diye konuştu.



