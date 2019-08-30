Develi'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi ve Garnizon Komutanlığının Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Programın ikinci kısmında ise Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’la birlikte makamında kurum amirlerinin ve Develililerin 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Ağustos ayının Türk’ün zafer ayı olduğunu belirten Kaymakam Duru; “Tarihi zaferlere dolu olan aziz milletimizin en önemli bayramlarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” açıklamasında bulundu.







30 Ağustos’un vatan topraklarının kurtuluşunu ve bağımsızlığı müjdelediğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise “Bize bu zafer armağan eden kahraman şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” açıklamalarında bulundu.







Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Çetin konuşmasında "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922,'de kazandığımız büyük zaferin 97. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 1900'lü yılların başlarında meydana gelen devletler arasında çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda, 1. Dünya Savaşı sonunda Müttefiklerin aldığı yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmış. İmzalanan anlaşma ile 1000 yılın üzerinde kan dökerek, can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları, o dönemin büyük devletler tarafından işgal edilmiş, ayrıca tarihimize kara bir leke olarak geçen Sevr Anlaşmasında ulusumuza dayatılmıştır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta ulu önder Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz milletimizi rahmetle anıyorum." dedi

Öğrencilerin okuduğu şiirin ardından Develi Kaymakamı Murat Duru makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program son buldu.

