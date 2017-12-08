Develi'de ABD ve İsrail'e tepki gösterildi

Düzenlenen basın açıklamasına Develi Belediye Başkanı Cabbar, Ak Parti Develi İlçe Yönetimi, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ak Parti Develi yönetimi adına açıklama yapan Harun Yavaş, "Kudüs davamız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlığın vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derin değiştirmiştir" dedi.

Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin bir şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu olay bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan karar İsrail ve Filistin toplumları ile aramızdaki husumeti artırmaktan başka bir şey olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir." ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"İslam'ın sesini susturmak kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradesini esir almak isteyenler bundan önce de olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaktır. İslamın izzeti olan Kudüs'ü işgale teşebbüs edenler Türkiye ile Arabıyla Kürdüyle tüm Müslümanlar Selahattin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini görecekler. Türkiye'nin ve insanlığın sureti olan Kudüs'e yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu tepkinin sonuna kadar arkasındayız."