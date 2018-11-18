Develi'de Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayrıştırma Tesisi Açıldı

Törenin açılış konuşmasını yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçeye hizmetlerin devam edeceğini belirterek; "Doğalgaz çalışmalarımız devam etmektedir Develi tarihinin en iyi altyapı çalışmalarını yaparak ilçemizde kanalizasyon hatları, elektrik ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak adeta ilçemizin ameliyatını yaptık. 'Halka hizmet hakka hizmet' anlayışı ile çıktığımız bu yolda Develimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise; Erciyesin hemen yanı başında bulunan böyle bir tesisin çevreye, doğaya, insana yapacağı katkının son derece açık olduğunu ifade ederek tesisin Develiye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de; "Bu unutulmayacak bir açılış olacak. Günümüzde artık dünyada gösterilen değerler içerisinde bir söz çok dikkat çekiyor oda 'çevre' sözcüğüdür. Yüzlerce konferans, toplantı, uluslararası yapılan bir takım toplantılarda gündem çevre olur. Neden eskiden çok az kaynaklarla besleniyorduk? Az üretiyorduk, haliyle dışarıya attıklarımız da az oluyordu, atıklar da az oluyordu ve tabiat ilerleyen süreçte bu atıkları yok ediyordu. Ama simdi öğle bir döneme geldik; milyonlarca nüfusu barındıran, yapılması gereken güzel işler olduğunu düşünüyoruz. Cenabı Allah bu dünyayı denge üzerine yaratmış, dengesiz hiçbir şey yok. Hesapsız, kitapsız hiçbir işlem yok. Ama bu dengeleri insanoğlu ne yazık ki hırslarıyla, çok tüketimiyle bozuyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirilirken törene, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

